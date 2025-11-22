Juan Carlos bij lunch met koninklijke familie

De gehele Spaanse koninklijke familie kwam zaterdag bijeen voor een lunch ter ere van het 50-jarig bestaan van de Spaanse monarchie. Ook koning-emeritus Juan Carlos en zijn vrouw Sofía waren bij de bijeenkomst aanwezig, melden Spaanse media zoals El País en El Mundo. De lunch vond plaats in het koninklijke paleis El Pardo in Madrid.

Vrijdag was Juan Carlos niet aanwezig bij de officiële ceremonie voor het jubileum van het Spaanse koningshuis. Koning Felipe sprak wel zijn waardering uit voor het werk van zijn vader in de 39 jaar dat hij op de troon zat. Zaterdag was volgens El País de eerste keer dat Juan Carlos, Felipe en troonopvolger prinses Leonor bij elkaar waren sinds 2023, toen Leonor 18 jaar werd en trouw zwoer aan de Spaanse grondwet.

Juan Carlos woont in Abu Dhabi sinds hij in opspraak raakte wegens vermeende omkoping en corruptie in 2020. In zijn recent verschenen memoire, Reconciliación, vertelt Juan Carlos dat hij zijn zoon destijds niet had ingelicht voordat hij plotseling vertrok.