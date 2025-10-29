Juan Carlos hoopt voor overlijden relatie met zoon te herstellen

Koning Juan Carlos hoopt dat hij voor zijn dood weer een “harmonieuze relatie” met zijn zoon koning Felipe kan opbouwen. Ook wenst de gepensioneerde vorst, die sinds 2020 in ballingschap in Abu Dhabi woont, ooit terug te keren naar Spanje. Dat schrijft hij in zijn autobiografie Réconciliation, waaruit verschillende Franse media woensdag citeren.

Over zijn dood en bijbehorende afscheid lijkt de 87-jarige Juan Carlos geen mening te hebben. “Als mijn tijd komt, komt die. Dan kunnen ze met me doen wat ze willen. Ben ik de volgende? Is er al iets gepland voor mijn begrafenis? Ik weet het niet.”

De koning schrijft onder meer over paleis-klooster El Escorial, waar de Spaanse royals doorgaans hun laatste rustplaats vinden. De koninklijke crypte is volgens de koning vol, al is er ruimte om er nog een te bouwen. “Wat zal de regering beslissen? Het ligt allemaal in haar handen. Het is een kwestie van budget en politieke wil. Op dit moment lijkt het me dat er nog niets besloten of georganiseerd is.”

Traditie

Juan Carlos vindt het geen prettig idee dat zijn lichaam straks mogelijk eerst jarenlang in de zogenoemde ‘pudridero’, de ruimte waar lichamen kunnen ontbinden, zal liggen. Als dat is gebeurd, worden de stoffelijke resten aan de crypte toegevoegd. “Het is niet bepaald aantrekkelijk, maar het is nu eenmaal de traditie. Ik weet niet of ik eraan zal ontsnappen, maar het kan me eigenlijk niet schelen. Ik ben er niet door geobsedeerd.”

De autobiografie van Juan Carlos komt volgende maand uit.