Juan Carlos ‘kalm en veilig’ in Abu Dhabi ondanks luchtaanvallen

Het gaat naar omstandigheden goed met koning Juan Carlos van Spanje in Abu Dhabi. De gepensioneerde vorst heeft niet al te veel last van de luchtaanvallen van Iran. Hij is “kalm en veilig”, zeggen bronnen dicht bij hem tegen het Spaanse blad ¡HOLA!.

De 88-jarige Juan Carlos woont al 5,5 jaar in Abu Dhabi en keert sporadisch terug naar zijn geboorteland. Hij verblijft momenteel in een hotel in de stad omdat zijn huis wordt verbouwd. Dat is in de huidige omstandigheden ook handiger, aldus de ingewijden. “Hij is daar op dit moment beter af, omdat hij minder geïsoleerd is.” Omdat het luchtruim gesloten is, kan de vader van de huidige koning Felipe de Verenigde Arabische Emiraten voorlopig niet verlaten.

De koning heeft de wens om zich weer in Spanje te vestigen. Vorige week kwam het bericht naar buiten dat het Spaanse koningshuis daar geen bezwaar tegen zou hebben. Voorwaarde zou zijn dat Juan Carlos weer fiscaal inwoner moet worden van Spanje.

Juan Carlos deed in 2014 afstand van de troon. Hij koos voor een zelfopgelegde ballingschap in Abu Dhabi, omdat hij destijds steeds in het nieuws kwam om vermeende omkoping en corruptie.