Juan Carlos neemt afscheid van overleden Aga Khan V

De Spaanse emeritus-koning Juan Carlos heeft in Portugal afscheid genomen van zijn goede vriend Aga Khan V. De dinsdag overleden islamitische spiritueel leider werd zaterdag begraven in zijn woonplaats Lissabon.

Talloze internationale gasten woonden de plechtigheid bij. Onder anderen de Canadese premier Justin Trudeau, de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa en de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, waren aanwezig.

Juan Carlos, de vader van de huidige Spaanse koning Felipe, was tientallen jaren goed bevriend met Aga Khan. Volgens Spaanse media was de 87-jarige koning, die tegenwoordig in Abu Dhabi woont, zichtbaar geëmotioneerd bij het afscheid.