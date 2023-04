Juan Carlos ontkent buitenechtelijke dochter te hebben

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos heeft stellig ontkend dat hij een buitenechtelijke dochter heeft met Rosario Palacios, een aristocrate die een relatie met de koning zou hebben gehad. Dat zegt de vader van de huidige Spaanse koning Felipe tegen het persbureau EFE.

De afgelopen dagen ging in Spaanse media het gerucht dat Juan Carlos een buitenechtelijke dochter zou hebben. Volgens de emeritus koning is hier niets van waar. “Ik ontken absoluut dat ik een liefdesrelatie heb gehad met mevrouw Rosario Palacios en als gevolg daarvan een dochter met haar heb gekregen”, benadrukt hij tegen het Spaanse persbureau. “Alles dat is gepubliceerd met betrekking tot deze verzonnen zaak” noemt Juan Carlos tegen EFE “vals”.

Palacios stierf in 2016 op 79-jarige leeftijd. De gravin van Montarco was een graag geziene gast in de hogere Spaanse kringen. Palacios werd ook uitgenodigd voor de bruiloft van Juan Carlos en Sofía.