Juan Carlos tevreden na verwerpen zaak ex-minnares

De Spaanse emeritus koning Juan Carlos is zeer blij dat een zaak die in Londen tegen hem was aangespannen, is verworpen. Juan Carlos liet via zijn woordvoerder weten “verheugd” te zijn met de beslissing, “die zijn onschuld bevestigt”.

In een verklaring van de woordvoerder werd al gezinspeeld op een eventuele terugkeer naar Spanje. De 85-jarige Juan Carlos verhuisde in 2020 naar Abu Dhabi nadat hij het onderwerp was van een aantal schandalen en keerde sindsdien maar een paar keer terug naar Spanje. “Het besluit van vandaag, gunstig voor Zijne Majesteit, herstelt de voorwaarden die nodig zijn voor verdere publieke optredens”, stelde de woordvoerder van Juan Carlos in een verklaring.

De vader van de huidige koning Felipe werd aangeklaagd door zijn ex-geliefde Corinna zu Sayn-Wittgenstein. De twee hadden vanaf 2004 vijf jaar lang een affaire. Zu Sayn-Wittgenstein eiste in de zaak zo’n 146 miljoen euro van de oud-koning. De Deense stelde dat ze na hun affaire jarenlang door hem werd geïntimideerd. Juan Carlos ontkende dit en een Britse rechtbank stelde hem nu in het gelijk.

Zu Sayn-Wittgenstein heeft in een verklaring laten weten “diep teleurgesteld” te zijn over het besluit. Ze voegde daaraan toe alle opties te overwegen.

Juan Carlos trad in 2014 af als koning.