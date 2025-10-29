Juan Carlos vertelde zoon niet over plotseling vertrek

Niemand was in de zomer van 2020 op de hoogte van het vertrek van koning Juan Carlos uit Spanje naar Abu Dhabi. De gepensioneerde vorst had ook zijn zoon koning Felipe niet ingelicht, schrijft hij in zijn autobiografie Réconciliation. Verschillende Franse media zoals Le Figaro en Le Point citeren uit het boek dat begin november uitkomt.

Juan Carlos zegt dat hij “onder druk van de media en de regering” besloot te vertrekken. De koning was destijds bijna dagelijks in het nieuws wegens vermeende omkoping en corruptie. “Ik dacht dat ik hooguit een paar weken weg zou blijven, uit het zicht van de media, en om de Spaanse en Zwitserse justitie in alle rust hun onderzoek te laten uitvoeren. Ik had nooit gedacht dat ik vijf jaar later, waarvan ik twee jaar mijn land niet meer zou zien, nog steeds in Abu Dhabi zou zijn.”

Zijn zelfopgelegde ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten is niet gemakkelijk, stelt de 87-jarige Juan Carlos. “Ik kan mijn emoties niet bedwingen als ik denk aan bepaalde familieleden voor wie ik er niet meer toe doe, en vooral aan Spanje, dat ik zo mis. Er zijn dagen van wanhoop, van leegte. Ik leef zonder vooruitzichten, zonder enige zekerheid dat ik ooit terug kan keren naar mijn land.”

Vliegtuig

“Toen mijn zoon hoorde van mijn plotselinge vertrek, belde hij me”, schrijft Juan Carlos ook. Volgens hem zat hij toen al in het vliegtuig en vertelde hij Felipe toen dat hij naar Abu Dhabi zou gaan. Dat was direct ook het laatste persoonlijke gesprek in vele maanden dat Juan Carlos met Felipe zou hebben. Tegenwoordig is het voormalige staatshoofd weer sporadisch in Spanje.

Juan Carlos schreef zijn memoires met hulp van de Franse schrijfster Laurence Debray. Hij kondigde het boek vorig jaar aan.