Juan Carlos viert 85e verjaardag opnieuw in stilte

De afgetreden Spaanse koning Juan Carlos heeft voor het derde jaar op rij zijn verjaardag in stilte gevierd in de Verenigde Arabische Emiraten. De vader van de huidige Spaanse koning Felipe vierde zijn 85e verjaardag in ieder geval niet samen met zijn vrouw Sofía. Zij was donderdag in Vaticaanstad om de uitvaart van de overleden emeritus paus Benedictus XVI bij te wonen.

Het Spaanse hof gaf ook geen ruchtbaarheid aan de verjaardag van de koning. Op sociale media en de website van het Spaanse koningshuis werden slechts berichten gedeeld over Sofía, die de laatste eer bewees aan de overleden emeritus paus.

Juan Carlos verblijft al sinds augustus 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten. De in 2014 afgetreden vorst kwam in die tijd vaak negatief in het nieuws vanwege vermeende omkoping en corruptie. Afgelopen mei keerde Juan Carlos weer even terug naar Spanje, voor het eerst in bijna twee jaar. Tegen dat bezoek protesteerden enkele honderden mensen.

Hoewel de emeritus koning slechts één keer naar Spanje is teruggekeerd, heeft hij wel vaker een reis naar het buitenland gemaakt vanuit Abu Dhabi. Zo was hij in september aanwezig bij de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth.