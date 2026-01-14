Jubilerend ESNS trots op komst Máxima: pluim op het werk

De organisatie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) ervaart het als “een pluim op het werk” dat ze woensdagavond koningin Máxima mag verwelkomen tijdens de opening van de veertigste editie. Dat zegt Anna van Nunen, directeur van het Groningse showcasefestival, in gesprek met het ANP. “Het is zo’n eer dat we gezien worden en dat het koninklijk huis ook het belang van cultuur zo onderstreept.”

Van Nunen benadrukt dat het evenement de koninklijke erkenning “hartstikke hard” nodig heeft omdat er de laatste jaren veel is bezuinigd op cultuur. “Het is te gek om te merken dat het koninklijk huis het juist zo in haar hart sluit. Daarbinnen is het voor ons dan weer een enorme opsteker voor de popmuziek.” Ze verwacht dan ook dat de opening van het jubileum “echt een hele mooie, feestelijke avond” wordt.

Van Nunen, die ESNS voor de tweede keer als directeur meemaakt, is trots op wat het festival door de jaren heen heeft opgebouwd. “Ik denk dat het best wel bijzonder is dat wij in de muziekindustrie in Europa echt een speler zijn. Dat we van artiesten terughoren dat we vaak de start van hun carrière zijn geweest. Dat we van de industrie horen dat ze in Groningen altijd heel relevante artiesten ontdekken.”

Volgens Van Nunen wordt de jubileumeditie extra bijzonder omdat het evenement dit jaar niet één land uitlicht, maar inzet op de onderlinge verbondenheid binnen Europa. De organisatie acht het thema belangrijker dan ooit, onder andere door de huidige spanningen in de wereld. “We moeten in Europa niet afhankelijk zijn van Amerikaanse headliners of van repertoire uit andere regio’s. We moeten het hier in Europa zelf doen”, legt Van Nunen uit. Ook hoopt ze dat Europeanen meer naar elkaars muziek gaan luisteren. “Dus als je Nederlander bent, luister ook eens naar die Spaanse artiest.”