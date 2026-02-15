Jubilerend koningspaar trakteert inwoners Zweden op concerten

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden trakteren de inwoners van Zweden dit jaar op twee concerten. De concerten worden op 13 juni georganiseerd in Stockholm ter ere van het 50-jarig huwelijk van het koningspaar.

In het Kungsträdgården (Koninklijke Tuin) worden het koningspaar en bezoekers getrakteerd op een openluchtconcert met als thema liefde, meldt het Zweedse koninklijk huis. Tijdens het concert wordt muziek uit de afgelopen vijftig jaar ten gehore gebracht.

Later op de dag is het koningspaar ook eregast bij een concert van de Koninklijke Opera in het operagebouw. Kaarten voor het concert worden in maart door de opera vrijgegeven.

Carl Gustaf en de toenmalige Silvia Sommerlath ontmoetten elkaar tijdens de Olympische Zomerspelen van 1972 in München, waar de in Duitsland geboren Silvia als gastvrouw en vertaalster werkte. Carl Gustaf en Silvia trouwden op 19 juni 1976.