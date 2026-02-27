Jubilerende Museumvereniging krijgt predicaat koninklijk

De Museumvereniging is vrijdag onderscheiden met het predicaat koninklijk. Dat gebeurde in het Rijksmuseum, waar de Museumvereniging vrijdag het 100-jarig bestaan vierde.

“Het ontvangen van het predicaat koninklijk op de dag dat de Museumvereniging 100 jaar bestaat is een grote eer en een bijzondere erkenning voor iedereen die zich dagelijks inzet voor onze musea,” aldus directeur Vera Carasso.

De overhandiging vond plaats vlak na het bezoek van koning Willem-Alexander, die daar onder meer de eerste exemplaren van een jubileumboek en een jublileumdoek van de jarige vereniging in ontvangst nam.

Het predicaat koninklijk wordt toegekend door de koning en is onder andere bedoeld om een bijdrage te leveren aan de positionering van Nederlandse bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland. Om in aanmerking te komen, moet een onderneming minstens honderd jaar bestaan.