Jubileum Elizabeth wordt ook in Australië gevierd

Het 70-jarig jubileum van de Britse koningin Elizabeth zal dit jaar ook in Australië worden gevierd. Door het hele land worden verschillende evenementen georganiseerd om stil te staan bij het platina jubileum van de vorstin.

“Zeventig jaar dienst is echt een enorme prestatie, en we zijn er trots op om deze mijlpaal samen met andere Gemenebestlanden te vieren”, schreef de Australische premier Scott Morrison in een verklaring. Er komen onder meer speciale herdenkingszegels en munten, en monumenten door heel Australië worden verlicht.

Ook zal Aspen Island in Canberra in juni worden omgedoopt in Queen Elizabeth II Island, liet Morrison weten. Op het eiland bevindt zich ook de National Carillon. “Aangezien de National Carillon in 1970 officieel werd geopend door Hare Majesteit, is het niet meer dan passend dat Aspen Island naar haar wordt hernoemd als erkenning voor haar jarenlange dienst in Australië”, aldus Morrison.

In het Verenigd Koninkrijk wordt het platina jubileum van Elizabeth begin juni gevierd met een extra feestdag en een meerdaags programma met onder meer een speciale parade. De voorbereidingen zijn al in volle gang.