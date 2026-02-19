Justine Marcella: arrestatie oud-prins Andrew ongekend

De arrestatie van de voormalige Britse prins Andrew is volgens royaltydeskundige Justine Marcella uitzonderlijk. Dat zegt zij tegen het ANP na berichtgeving van de BBC dat Andrew is opgepakt.

“In dertig jaar in mijn vak heb ik dit niet eerder meegemaakt. Ik viel van mijn stoel”, aldus Marcella. “Het gaat om de broer van de koning, lid van de beroemdste koninklijke familie ter wereld.” Volgens haar werd Andrew als vluchtgevaarlijk gezien. “Er werd rekening mee gehouden dat hij zou kunnen uitwijken naar een land zonder uitleveringsverdrag. Dat maakte het een kat-en-muisspel.”

De Britse politie bevestigt dat een man in de zestig is aangehouden op verdenking van ambtsmisbruik. De naam van de verdachte is niet officieel bekendgemaakt. Er zijn huiszoekingen verricht in Berkshire en Norfolk.

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de overleden Amerikaanse financier en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij legde eerder zijn koninklijke taken neer en verloor zijn militaire titels na onthullingen over die vriendschap. Afgelopen najaar nam koning Charles zijn laatste titels van zijn jongere broer af.

Marcella verwacht dat de arrestatie grote gevolgen zal hebben binnen de koninklijke familie: “Deze vlek krijg je niet zo snel weggewerkt.”