Justine Marcella: kerstboom Oranjes altijd traditioneel versierd

De kerstboom van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag wordt altijd “behoorlijk traditioneel versierd”. Dat stelde koningshuisdeskundige Justine Marcella zondag bij het televisieprogramma WNL op Zondag.

“Dat is wat prins Bernhard ooit aan het hof heeft geïntroduceerd”, vertelde ze. “Met van die slingers, dus niet met allerlei ballen en ornamenten, en echte kaarsen. Willem-Alexander steekt zelf echt de kaars in de kerstboom aan.”

Op de vraag hoe de koninklijke familie de kerst verder viert dit jaar, antwoordt Marcella dat ze vermoedt dat het gezin de kerstdagen in Argentinië doorbrengt dit jaar. “Voorheen was het de bedoeling: het ene jaar naar Argentinië, om daar met de familie van Máxima kerst te vieren, en het andere jaar in Nederland. En ik verwacht dat ze dit jaar naar Argentinië gaan, want het kan weer. Door covid kon het niet.”

Marcella licht niet toe of dat volgens haar betekent dat het gezin dit jaar geen traditionele kerstboom heeft, of dat deze dan al even voor kerst is opgetuigd.