Kaartverkoop Beatrix de Musical van start

De kaartverkoop voor Beatrix de Musical gaat dinsdag van start. Dat meldt producent MediaDome. De musical over het leven van prinses Beatrix gaat in het najaar van 2026 in première.

Voor Beatrix de Musical wordt in het Noord-Brabantse Best, in de buurt van Eindhoven, een nieuw theater gebouwd. André Breedland is de scriptschrijver van de musical. De acteurs zijn nog niet bekend.

De voorstelling belicht volgens de makers “een vrouw die worstelt met verlies, liefde, verantwoordelijkheid en loyaliteit, en die telkens opnieuw de balans moet vinden tussen hart en kroon.”