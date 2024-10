Kabinet gaat niet aan slag met belastingaanslag voor koning

Het nieuwe kabinet gaat niet aan de slag met een motie van de Tweede Kamer die vraagt om de Grondwet te wijzigen, zodat leden van het Koninklijk Huis inkomstenbelasting kunnen gaan betalen. De ontraden motie van D66’er Joost Sneller is al in januari aangenomen, maar nog nooit was er een officiële reactie opgekomen.

In antwoord op Kamervragen over de begroting van de koning schrijft premier Dick Schoof dat het kabinet “geen aanleiding (ziet) om een voorstel in procedure te brengen”. Volgens hem is het onduidelijk of er een tweederdemeerderheid in beide Kamers is om de verandering mogelijk te maken. Ook vindt hij het niet nodig “vanuit het oogpunt van stabiliteit van de financiën van het Koninklijk Huis”.

Vorig premier Mark Rutte liet in januari in het Kamerdebat al weten niet van plan te zijn aan de slag te gaan met een grondwetswijziging. Dat was aan een volgend kabinet of desnoods aan de Tweede Kamer, zei hij. Daarna hoorde de Kamer er nooit meer wat over. Tot Schoof woensdag met zijn reactie kwam. Volgende week bespreekt de Kamer de begroting van zijn ministerie waar ook het Koninklijk Huis onder valt.

Jarenlange stilstand

“Deze gezochte excuses zijn de zoveelste variant op jarenlange stilstand en weigerachtigheid rondom het Koninklijk Huis”, reageert Sneller. “Er ligt een Kameruitspraak en ik verwacht dat de regering daar gehoor aan geeft. Een gemiste kans van deze premier om een stap vooruit te zetten en het instituut van de monarchie minder kwetsbaar te maken.”

De motie van Sneller kreeg begin dit jaar steun van PVV en NSC, die nu in het kabinet zitten. VVD en BBB stemden tegen. Er staat niets over het Koninklijk Huis in het hoofdlijnenakkoord dat de vier partijen in mei overeenkwamen. PVV-leider Geert Wilders dient bij de behandeling van Schoofs begroting een amendement in waarmee hij wil voorkomen dat de koning volgend jaar salarisverhoging krijgt. Een soortgelijke motie van hem werd in januari ook al aangenomen.