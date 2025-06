Kako krijgt onderscheiding bij start Braziliaans bezoek

De Japanse prinses Kako heeft de hoogste onderscheiding van de Braziliaanse deelstaat São Paulo ontvangen. Het uitreiken van de versierselen markeerde het begin van een elfdaagse reis door Brazilië.

Het nichtje van keizer Naruhito, de jongste dochter van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko, arriveerde donderdag al in São Paulo. Ze ontmoette in de stad leden van de Japanse gemeenschap en dineerde vrijdag met de plaatselijke gouverneur in het regeringspaleis. Toen werd haar ook de zogeheten Orde van Ipiranga toegekend.

De 30-jarige Kako bezoekt de komende week onder meer de steden Rio de Janeiro en Brasília. Ze zal naar verwachting ook een ontmoeting met president Luiz Inácio Lula da Silva hebben.

De reis vindt plaats in het kader van 130 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Brazilië. In het Zuid-Amerikaanse land woont de grootste Japanse gemeenschap buiten Japan.