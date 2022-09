Kans op een bui bij route lijkwagen Elizabeth door Londen

De Britten die dinsdagavond in Londen langs de route van de lijkwagen van koningin Elizabeth staan, moeten rekening houden met enkele buien. Volgens Weeronline schijnt overdag geregeld de zon bij ongeveer 21 graden, maar in de loop van de middag kan er wat regen vallen. In de avond koelt het af naar een graad of 18.

De lijkwagen is speciaal voor Elizabeth ontwerpen en rijdt een vaste route. Via Eastbourne Terrace, Lancaster Gate, Bayswater Road, Marble Arch, Park Lane en Hyde Park Corner naar Constitution Hill, waarna de wagen aankomt bij Buckingham Palace. De kist wordt vervolgens in de Bow Room op Buckingham Palace geplaatst.

Woensdag gaat de kist verder naar Westminster Hall, waar die zal liggen tot de ochtend van de staatsbegrafenis op maandag 19 september. Daar heeft het publiek dan vier dagen de tijd om afscheid te nemen en de koningin de laatste eer te bewijzen.

Koningin Elizabeth ligt nu nog opgebaard in St. Giles’ Cathedral in Edinburgh en daar staan lange rijen die door het park ervoor slingeren. Ook hebben duizenden mensen de nacht in het park doorgebracht. Ze zijn droog gebleven en ook de komende uren wordt er geen regen verwacht. Er is af en toe zon en het wordt zo’n 19 graden.