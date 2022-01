Kantoor Johnson biedt koningin excuses aan voor lockdownfeesten

Het kantoor van de Britse premier Boris Johnson heeft koningin Elizabeth excuses aangeboden voor het houden van twee feestjes op 16 april 2021. Die vonden plaats tijdens een lockdown en op de vooravond van de begrafenis van prins Philip, de echtgenoot van Elizebeth.

Een woordvoerder laat verder weten “ten zeerste te betreuren dat de feesten plaatsvonden in een tijd van nationale rouw”. Vanwege de coronaregels van toen zat de koningin bij de uitvaart alleen op een kerkbank. Foto’s daarvan gingen heel de wereld over.

De feesten in de tuin van Downing Street 10, Johnsons kantoor en ambtswoning, werden bijgewoond door ongeveer dertig mensen. De premier was toen zelf niet in Londen. Een van de feesten werd gehouden vanwege het vertrek van communicatiedirecteur James Slack. Hij bood vrijdagochtend al zijn excuses aan.

Kritiek

Het is het zoveelste bericht over feestjes van de entourage van de premier, die deze week al excuses in het parlement aanbood voor een feest in de tuin van de ambtswoning op 20 mei 2020, toen een lockdown van kracht was. Johnson ligt zwaar onder vuur. Leden van de oppositie eisen zijn vertrek, maar ook steeds meer partijgenoten uiten publiekelijk kritiek op de premier.

Johnson heeft parlementariërs opgeroepen te wachten op de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de coronaregels. Topambtenaar Sue Gray voert dit onderzoek uit en zal op zijn vroegst volgende week haar bevindingen rapporteren.