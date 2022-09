Kanye West laat wrok varen door dood koningin Elizabeth

Ook Kanye ‘Ye’ West rouwt om het overlijden van koningin Elizabeth. Haar dood heeft de Amerikaanse rapper zelfs geïnspireerd om al de “wrok” die hij koestert te laten varen.

“Het leven is waardevol”, schrijft Ye op Instagram bij twee foto’s van de donderdag overleden Queen. “Ik leun in het licht.”

De rapper heeft de laatste maanden vaak via sociale media uitgehaald naar onder anderen zijn ex-vrouw Kim Kardashian. Ye hield meermaals tirades over waarom hij het niet eens was met bijvoorbeeld hun voogdijregeling.