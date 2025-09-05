Kapper Diana walgt van opmerkingen over nieuwe kapsel Catherine

De kapper die zeven jaar voor de Britse prinses Diana werkte, heeft met afschuw gereageerd op de opmerkingen die online zijn geplaatst over het nieuwe kapsel van prinses Catherine. Sam McKnight reageerde op Instagram kritisch op de “nare” en “kwaadaardige” berichten.

“Ik ben geschokt, ontzet, ontsteld en walgend van alle gemene opmerkingen over de Prinses van Wales. Het haar van een vrouw is zeer persoonlijk voor haar, het is haar pantser, verdediging, zelfvertrouwen en nog zoveel meer”, schreef de kapper.

“Ik kan niet geloven hoe kwaadaardig en zonder enig medeleven de opmerkingen zijn, voornamelijk gemaakt door andere vrouwen, die een kwetsbare jonge vrouw aanvallen. Een vrouw die, door haar huwelijk en de rol die ze op zich heeft genomen, geen andere keuze heeft dan moedig het publiek onder ogen te komen”, vervolgde hij.

Schaam je

“Ik ben er zeker van dat ze liever weg zou blijven uit de schijnwerpers. Ze heeft briljant en stilletjes, onzelfzuchtig ons land vertegenwoordigd, de soft power die we als natie nog steeds hebben. Kanker treft iedereen anders, maar is voor iedereen een ingrijpende verandering. Dus alsjeblieft, LAAT HAAR MET RUST. SCHAAM JE.”

De echtgenote van prins William verscheen donderdag bij een werkbezoek in het Natural History Museum voor het eerst na de zomervakantie in het openbaar. In de Britse media is er sindsdien veel aandacht voor het haar van de prinses, dat blond is geverfd. De prinses maakte in maart 2024 bekend kanker te hebben en dat ze met chemotherapie was gestart. In januari 2025 maakte ze bekend in remissie te zijn.