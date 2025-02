Kapper van Camilla vindt dat koningschap haar niet veranderde

Camilla is niet veranderd sinds zij in 2005 met prins Charles trouwde. Dat vertelt kapper Jo Hansford, die al 35 jaar het haar van Camilla doet, in een exclusief interview met Hello! Magazine.

“Zij is niet echt veranderd, maar ze heeft zich wel heel snel aangepast”, vertelt Hansford. “Het is niet gemakkelijk om je als ouder persoon in ‘The Firm’ te begeven, zoals het Britse koninklijk huis wordt genoemd. Het is hard werken en je hele leven staat een jaar van tevoren vast.”

Hansford opende haar salon in de wijk Mayfair in Londen begin jaren negentig. Sindsdien heeft ze een bekende clientèle opgebouwd. Hansford mocht onder anderen Adele, Elizabeth Hurley, Joanna Lumley en Georgia Jagger een nieuw kapsel aanmeten. “Vaak zeggen gewone klanten: nou, er is nooit een bekend persoon als ik hier zit”, vertelt de kapper lachend. “Ik zeg dan meestal: kijk eens goed, je zit nu naast een beroemdheid!”

Tot haar favorieten behoorden Angelina Jolie, die zij “niet pretentieus en lief” noemt, en Hugh Jackman, die “buitengewoon charmant” was.