Kasper van Kooten nieuwe ambassadeur Méér Muziek in de Klas

Kasper van Kooten is de nieuwe ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas. De organisatie zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

“De ervaring die ik als jochie van twaalf had, toen ik samen met mijn vriendjes in een band muziek kon maken, is bepalend geweest voor de rest van mijn leven”, zegt Van Kooten over zijn ambassadeurschap. “Samen muziek maken is het mooiste wat er is. Dat gun ik ieder kind.”

Meerdere bekende Nederlanders hebben zich al aangesloten bij de stichting, waarvan koningin Máxima erevoorzitter is. Zo is Jeangu Macrooy bestuurslid van de organisatie. Máxima zet zich regelmatig in voor de stichting. Zo reisde ze onder meer door het land langs verschillende projecten over muziekonderwijs en kreeg ze voor haar verjaardag een speciaal concert.