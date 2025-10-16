Kastanjefan Louis (7) mag nog geen beschermheer worden

De Britse prins Louis (7) heeft recent zijn eerste ‘baantje’ aangeboden gekregen. De organisatie van de World Conker Championships (wereldkampioenschap kastanjes) wilde hem graag als beschermheer, maar zijn ouders prins William en prinses Catherine hebben het aanbod vriendelijk afgewezen omdat hij nog geen werkend lid is van de koninklijke familie.

Een woordvoerder van het paleis zegt tegen The Telegraph dat het koppel de uitnodiging waardeert, maar dat Louis zich momenteel “conker-trating” (concentreert) op zijn school.

Het verzoek kwam nadat Catherine vorige maand onthulde dat Louis een groot fan is van kastanjes. “We vinden overal kastanjes, in kasten, in zijn bed – kastanjes overal.” De prinses voegde eraan toe dat haar zoon de kastanjes zelfs in zijn speelgoedauto’s stopte en ermee speelde.

Kastanjefan

De organisatie van het kampioenschap was verheugd te horen dat Louis zo’n kastanjefan is. Dat zou hem de perfecte erevoorzitter maken, stelde een woordvoerder eerder in Britse media.

In een wedstrijdje conkers proberen twee spelers met een kastanje aan een touw om de beurt de kastanje van de tegenstander te breken. Het laatste kampioenschap is net afgelopen en vond plaats in Southwick, Northamptonshire.