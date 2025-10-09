Kate en haar nieuwe normaal: ‘ik leer geduldig zijn’

Na een moeilijke periode is Catherine, de echtgenote van prins William, steeds vaker in het openbaar te zien. Haar ziekte en de chemokuren hebben haar nog bewuster gemaakt van wat echt belangrijk is. In de natuur vindt ze rust en troost, maar ook de kracht om voor zichzelf te kiezen.

Tekst: Karlijn Hoftijzer

In een turquoise ensemble met powerschouders en een creatief wit lijnenspel rijdt Catherine tijdens Trooping the Colour, samen met haar kinderen, in de koets richting Buckingham Palace. Ze ziet eruit om door een ringetje te halen. Zoals altijd. Haar dikke bos haar netjes opgestoken, subtiele parelhangers in haar oren. Niks verraadt dat de Prinses van Wales een zwaar jaar achter de rug heeft en nog steeds herstellende is van haar behandeling tegen kanker. Daarmee worden de Britten een week later alsnog geconfronteerd. Op maandag verschijnt Catherine nog vrolijk lachend en kletsend in Windsor naast schoonzus Sophie, Hertogin van Edinburgh, terwijl hun echtgenoten paraderen tijdens Garter Day. Maar twee dagen later schittert ze door afwezigheid bij Royal Ascot, het high society-evenement van het jaar dat net zoveel draait om zien en gezien worden als om de paardenraces. Om twaalf uur ’s middags verschijnt de officiële lijst met de rijtuigindeling. Zoals altijd zal de koninklijke familie met belangrijke gasten met veel pracht en praal arriveren. William en Catherine zitten volgens de planning in het tweede rijtuig. Nog geen half uur later verstuurt Kensington Palace een bericht: Catherine zal toch niet aanwezig zijn, met een wijziging van de rijtuigen als gevolg. Het toont aan dat het besluit van Catherine om thuis te blijven niet gepland was. Journalist Lizzie Robinson van de Britse tv-zender ITV, zelf aanwezig bij Royal Ascot, vat het goed samen in haar podcast: ‘Ze ziet er altijd picture perfect uit, het is daarom makkelijk om te vergeten wat een zwaar jaar ze heeft gehad en hoe moeilijk het was. Dat heeft ze zelf ook gezegd. Ze doet nu wat ze moet doen: besluiten wat goed is voor haarzelf.’

Dankbaar

In juni 2024, als ze nog midden in de behandelingen zit, laat Catherine al weten wat de impact is van de kuren op haar lichaam. ‘Ik boek goede vooruitgang, maar zoals iedereen die chemotherapie ondergaat weet, zijn er goede en slechte dagen. Op slechte dagen voel je je zwak en moe en moet je je lichaam rust gunnen. Maar op goede dagen, wanneer je je sterker voelt, wil je juist optimaal genieten omdat je je goed voelt.’ Drie maanden later kondigt Catherine in een videoboodschap aan kankervrij te zijn, maar ze vertelt ook dat de ziekte en de behandeling grote invloed hebben op haar leven: ‘Deze tijd heeft William en mij er vooral aan herinnerd om stil te staan en dankbaar te zijn voor de eenvoudige, maar toch belangrijke dingen in het leven die we zo vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Het gaat simpelweg om liefhebben en geliefd worden.’

Een nieuw normaal

Voor Catherine betekent dit dat ze zich vooral richt op de dingen waar ze energie van krijgt, zoals actief zijn op de school van haar kinderen George (12), Charlotte (10) en Louis (7). ‘Ik leer geduldig te zijn, vooral met de onzekerheid. Elke dag nemen zoals hij komt, naar mijn lichaam luisteren en mezelf de tijd gunnen die ik zo hard nodig heb om te genezen.’ Het aantal officiële bezoeken heeft ze langzaam opgebouwd. Ze werkt nog lang niet fulltime, maar is in elk geval aanwezig op momenten die belangrijk zijn voor koning Charles. ‘Iedereen die ooit de diagnose kanker heeft gekregen, weet dat het tijd kost om te wennen aan een nieuw normaal’, aldus Catherine.

Catherine spreekt van een nieuw normaal, maar de Britten krijgen ook te maken met een nieuwe Prinses van Wales. Sinds ze weer in het openbaar verschijnt nadat ze in het voorjaar van 2024 van de radar verdween na haar buikoperatie, vallen twee dingen op: Catherines spirituele band met de natuur én haar manier van communiceren die persoonlijker is dan ooit tevoren. ‘Het afgelopen jaar is de natuur mijn toevluchtsoord geweest’, begint Catherine een videoboodschap, waaraan ze achter de schermen in alle stilte heeft gewerkt en die in april uitkomt. De video is de eerste van een serie over de kracht van de natuur, en heeft als titel Lente. ‘Door de natuur kunnen we de ware onderlinge verbondenheid van alle dingen volledig begrijpen, het belang van evenwicht en het belang van vernieuwing en veerkracht.’ In de video zien we beelden van een bezoek dat Catherine brengt aan een groep scouts in het Engelse Lake District. Met op de achtergrond de natuur die prachtig in bloei staat, vertelt Catherine: ‘In deze omgeving voel ik een heel spirituele en heel intense emotionele herverbinding. Misschien heeft niet iedereen dezelfde relatie met de natuur. Maar voor mij is het zo belangrijk, een plek waar ik evenwicht kan vinden, en een gevoel van vrede en herverbinding in wat verder een drukke wereld is.’

Belang van de natuur

Al jaren vragen Catherine en William met hun werk aandacht voor het belang van natuurbehoud. Het paar heeft een goede band met natuurvoorvechter David Attenborough, William is de aanjager van de Earthshot Prize en Catherine zet zich in om meer kinderen buiten te laten spelen. Maar zo spiritueel als ze nu is, zagen we Catherine nog niet eerder. Zo grijpt ze de Britse Moederdag aan om een ode te brengen aan Moeder Natuur: ‘Laten we beseffen hoe onze band met de natuur niet alleen ons innerlijk kan voeden, maar ons ook kan herinneren aan de rol die we spelen in het leven waarin alles met elkaar is verweven.’ Op Wereld Kanker Dag deelt ze een foto, gemaakt door zoon Louis van zichzelf midden

in het bos, met de armen wijd gespreid. ‘Vergeet niet om alles wat voorbij de ziekte ligt te koesteren.’

Meer dan ooit laat Catherine zien wat háár bezighoudt, niet wat ze volgens het koninklijke boekje zou moeten doen. Het zijn de dingen waar ze energie van krijgt, in een periode waarin ze zoekt naar een nieuwe balans. Het is daarnaast ook een heel slimme zet om meer de mens Catherine te laten zien, en niet enkel het toonbeeld van perfectie dat ze vooral is. Een mens die ook ziek kan worden, tegen haar grenzen aanloopt en die de controle terug moet vinden. Het brengt het koningshuis, dat toch altijd op zekere afstand van het volk staat, net en stapje dichter bij de gewone Brit. ‘Dankjewel, ik heb net mijn eerste chemotherapie gehad’, ‘Een mooie gedachte terwijl ik mijn behandeling afrond’ en ‘Je bent een van ons’, klinkt het in de reacties op sociale media bij Catherines foto’s.

Lovers in beeld

Ook opvallend in de nieuwe persoonlijke aanpak is de nadruk die Catherine en William leggen op hun relatie. Zo delen ze een informele foto op Valentijnsdag, slechts begeleid met een hartje in het bijschrift. Na een bezoek aan Wales bedanken ze de inwoners met een knusse foto waarop ze – met de armen om elkaars middel – naar het Welshe landschap kijken. Aandacht vestigen op hun liefdesrelatie, het is een breuk met de Britse koninklijke traditie. Maar Catherine lijkt zich niet meer volledig door conventies te laten leiden. Een nieuw normaal, een nieuwe Catherine.