Kate Winslet nieuwe ambassadeur van stichting koning Charles

Kate Winslet gaat aan de slag voor The King’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van de Britse koning Charles. De Britse actrice is benoemd tot ambassadeur, maakte de stichting vrijdag bekend.

“Ik ben blij dat ik ambassadeur voor The King’s Foundation word in het jubileumjaar van de liefdadigheidsinstelling”, zegt Winslet in de aankondiging. The King’s Foundation viert dit jaar het 35-jarig bestaan. “Een van mijn passies is het onderzoeken van manieren waarop we de natuur kunnen beschermen en bevorderen – iets wat ik gemeen heb met Zijne Majesteit!”

Er zijn meerdere beroemdheden actief als ambassadeur voor The King’s Foundation. Zo bekleden ook onder anderen David Beckham, Rod Stewart en Sienna Miller die functie.