Kate Winslet spreekt documentaire in van koning Charles

Kate Winslet zal optreden als de verteller in Finding Harmony: A King’s Vision, de nieuwe documentaire over koning Charles die begin 2026 verschijnt op Prime Video. Dat maakte de streamingdienst donderdag bekend.

“Het is zowel een genoegen als een voorrecht om deel uit te maken van deze film, die een fascinerend inzicht biedt in het werk van de koning als milieuactivist,” schrijft de 50-jarige actrice. “Ik deel de passie van Zijne Majesteit voor het beschermen van onze planeet en het bouwen van duurzame gemeenschappen.”

De documentaire, geregisseerd door Nicolas Brown, is een samenwerking tussen The King’s Foundation en Prime Video. Met de film wil koning Charles laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken aan een duurzamere wereld. De film richt zich op het werk van The King’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling die Charles in 1990 oprichtte toen hij nog prins van Wales was.