Kate Winslet voorkwam modeflater tijdens ontmoeting met Charles

Kate Winslet beging bijna een modeflater toen ze koning Charles, destijds nog prins van Wales, voor het eerst ontmoette. Tijdens een filmpremière vergat de actrice dat ze een doorschijnende outfit aanhad. Dat vertelde de 50-jarige Winslet deze week in de Amerikaanse talkshow Jimmy Kimmel Live!

Winslet en Charles ontmoetten elkaar voor het eerst op de filmpremière van Sense and Sensibility in 1996. De actrice realiseerde zich naar eigen zeggen niet dat ze de toenmalige Britse troonopvolger daadwerkelijk de hand zou schudden en droeg doorschijnende kanten kleding. “Godzijdank had ik een jas aan, want toen hij naar me toe kwam, dacht ik: ‘Tepels, tepels, tepels, oh mijn God!'” Uiteindelijk kon Winslet haar borsten nog net op tijd bedekken met haar mantel, herinnert ze zich.

De Britse actrice is een van de ambassadeurs van The King’s Foundation van koning Charles en ontmoette hem eerder dit jaar nog een keer. “Hij is een heel zachtaardige, aardige man, maar hij is de koning, en het is heel bijzonder om hem te ontmoeten”, zei Winslet.