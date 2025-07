Keizer bezoekt waterreservoir op eerste dag in Mongolië

De Japanse keizer Naruhito bezocht maandag, op de eerste dag van zijn staatsbezoek in Mongolië, een groot waterreservoir in hoofdstad Ulaanbaatar. Het reservoir bij een grote waterbron is mede gefinancierd door Japan. Dankzij deze faciliteit is de distributie van water in een groot deel van de stad verbeterd.

Eerder op de dag bezocht Naruhito het Dzjengis Khan Museum waar hij een expositie over de geschiedenis van Mongolië bekeek. Het bezoek aan Mongolië duurt acht dagen.

Het is de eerste keer dat een Japanse keizer een staatsbezoek brengt aan het land. Naruhito bezocht het land wel in 2007, maar toen was hij nog geen keizer.