Keizer Naruhito betreurt oorlogsslachtoffers Micronesië

De Japanse keizer Naruhito heeft woensdag zijn verdriet geuit over de dodelijke slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen op de eilandengroep Micronesië. Dat deed hij in een gesprek met de Micronesische president Wesley Simina, melden Japanse media.

Simina werd op het Keizerlijk Paleis ontvangen en had daar een dertig minuten durend onderhoud met de keizer. Daarin meldde Naruhito ook dat hij Micronesië dankbaar is voor de medewerking bij het verzamelen van overblijfselen van slachtoffers na het einde van de oorlog.

Micronesië speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. De eilanden werden zwaar bevochten door de Verenigde Staten en Japan, vooral vanwege hun strategische ligging in de Stille Oceaan.