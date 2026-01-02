Keizer Naruhito luidt met familie nieuwjaar in voor Japanse volk

De Japanse keizerlijke familie heeft vrijdag traditioneel het nieuwe jaar ingeluid. Dat gebeurde op het keizerlijk paleis, waarbij de familie vanaf het balkon naar de aanwezige toeschouwers zwaaide.

Onder anderen keizer Naruhito en keizerin Masako en hun dochter prinses Aiko, keizer-emeritus Akihito en keizerin-emeritus Michiko en kroonprins Akishino en zijn vrouw en dochter, kroonprinses Kiko en prinses Kako, zwaaiden op meerdere momenten naar de toegestroomde mensenmassa. De toeschouwers zwaaiden terug met Japanse vlaggetjes.

In zijn toespraak uitte keizer Naruhito zijn zorgen over de mensen die nog steeds kampen met de nasleep van een aantal grote natuurrampen waar Japan vorig jaar mee te maken kreeg. “Ik weet dat er veel obstakels zijn, maar ik wens iedereen een goed en rustig jaar toe”, zei hij volgens het Japanse persbureau Jiji Press.

Prins Hisahito, de zoon van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko, maakte voor het eerst zijn opwachting tijdens de balkonscène. De 19-jarige neef van keizer Naruhito begon vorig jaar april met zijn studie aan de universiteit van Tsukuba. Na zijn vader is hij de tweede in lijn voor de troonopvolging. Hij maakte donderdag op het paleis ook zijn debuut tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn oom.