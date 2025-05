Keizer Naruhito plant rijst in paleistuin

Keizer Naruhito heeft woensdag rijst geplant in de tuin van het Keizerlijk Paleis. Op Instagram deelt het hof beelden van de keizer en zijn groene vingers.

Naruhito plantte de rijst in een veldje van het Instituut voor Biologie. Hij zette zowel een glutenvrije rijstsoort als een rijstsoort met gluten in het water, schrijft het paleis. De keizer had voor de gelegenheid zijn zwarte kaplaarzen aangetrokken, zodat hij tijdens het planten geen natte sokken kreeg.

Japan kampt momenteel met een rijstcrisis. De rijst is duur en moeilijk verkrijgbaar, schrijven Japanse media. Voor een zak van 5 kilo betalen consumenten in de supermarkt omgerekend ruim 25 euro. Vorig jaar kostte een zak rijst rond deze tijd minder dan de helft.