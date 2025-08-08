Keizer Naruhito versterkt banden met president van Peru op paleis

Keizer Naruhito heeft vrijdag op het Paleis in Tokio een ontmoeting gehad met de president van Peru, Dina Boluarte. De inzet van het bezoek was het versterken van de onderlinge banden tussen beide landen. Op Instagram deelt het hof beelden van de ontmoeting.

Naruhito ontving Boluarte, poseerde met haar en zwaaide haar uit toen ze weer vertrok, zo is te zien op de foto’s. Tijdens het gesprek bespraken Naruhito en Boluarte de ruim 150 jaar lange vriendschap tussen beide landen, meldt het Peruaanse persbureau Andina. Volgens buitenlandminister Elmer Schialer van Peru was het zeer bijzonder dat de keizer de president thuis ontving. “Zeer weinig staatshoofden, in het bijzonder uit Zuid-Amerika, hebben zo’n ontvangst gehad. Dus hier hechten wij veel waarde aan.”

De laatste ontmoeting tussen een Peruaanse official en een lid van de Japanse keizerlijke familie was in november 2023. Toen werd prinses Kako, het nichtje van keizer Naruhito, in de Peruaanse hoofdstad Lima ontvangen op het presidentiële paleis. Dat bezoek stond in het teken van de 150e verjaardag van de diplomatieke banden tussen Peru en Japan.