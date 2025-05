Keizer Naruhito verwelkomt koning Willem-Alexander voor diner

Koning Willem-Alexander is donderdag in Tokio ontvangen door de Japanse keizer Naruhito. Het keizerlijk hof deelde foto’s van de aankomst bij het paleis.

Willem-Alexander is twee dagen in Japan voor de World Expo 2025. Naruhito nodigde hem uit voor een diner op het paleis.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima onderhouden een goede band met het Japanse keizerspaar. Zo waren Naruhito en zijn vrouw Masako in 2006 twee weken in Nederland met hun dochter prinses Aiko. Masako kampte destijds met mentale problemen en kon in Nederland even ontsnappen aan de druk van het Japanse hof.

In 2013 bezochten ze Nederland opnieuw, ditmaal voor de inhuldiging van Willem-Alexander. Voor Masako was dit haar eerste officiële buitenlandse reis in elf jaar tijd.

Willem-Alexander is voor de derde keer in Japan sinds hij koning is. In 2019 was hij er voor het laatst. Toen woonde hij samen met Máxima de inhuldigingsceremonie van Naruhito bij.