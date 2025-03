Keizer Naruhito zegt Braziliaanse president gedag

Keizer Naruhito van Japan heeft donderdag afscheid genomen van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. De ontmoeting vormde het slot van het Braziliaanse staatsbezoek aan Japan.

Naruhito nam afscheid van Lula in een hotel, op steenworp afstand van het keizerlijk paleis in Tokio. De twee hadden elkaar dinsdag ook al gezien toen de president op het paleis langskwam voor een ontmoeting met het keizerspaar. Ook was er een staatsbanket.

Het Braziliaanse bezoek was het eerste inkomende staatsbezoek voor Japan in zes jaar tijd. De laatste en enige keer dat Naruhito iemand op staatsbezoek kreeg was in mei 2019, toen de Amerikaanse president Donald Trump langskwam. De keizer had toen net zijn vader Akihito opgevolgd.