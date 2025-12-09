Keizerin Masako hoopt op verjaardag op meer vrede

Keizerin Masako van Japan zegt dat het afgelopen jaar haar heeft doen beseffen hoe belangrijk het is “om de vrede te blijven bewaren”. Dat schrijft de dinsdag 62 jaar geworden keizerin in een lange terugblik op haar afgelopen levensjaar. Daarin werd onder meer herdacht dat de Tweede Wereldoorlog 80 jaar geleden ten einde kwam.

“We mogen niet vergeten dat in deze lange periode, dankzij de inspanningen van velen, vrede in ons land is opgebouwd en behouden”, stipt Masako aan. “Tegelijkertijd is dit jaar een moment om opnieuw te beseffen hoe belangrijk het is om de vrede te blijven bewaren. Het is essentieel om nederig te leren van de geschiedenis, de waarde van vrede niet te vergeten, en na te denken over wat nodig is om de vrede te behouden.”

Masako zegt dat ze het belangrijk vindt dat jongeren die de oorlog niet hebben meegemaakt, leren over de geschiedenis en deze doorgeven aan toekomstige generaties. De keizerin voegde eraan toe dat ze diep bedroefd is door de oorlogen en conflicten in veel delen van de wereld.

Neefje

De keizerin kijkt in haar terugblik ook liefdevol naar haar familieleden, zoals haar dochter prinses Aiko die haar eerste officiële buitenlandse reis aflegde. Volgens Masako zal ze haar taken geleidelijk uitbreiden. Hetzelfde geldt voor haar 19-jarige neefje prins Hisahito, de zoon van kroonprins Akishino en toekomstig troonopvolger. “Hij lijkt te genieten van zijn universiteitsleven, en we kijken ernaar uit dat hij een vervullend studentenleven leidt en stap voor stap groeit als volwassen lid van de keizerlijke familie.”

Ook spreekt Masako over haar dit jaar overleden hond, en dat het keizerlijk gezin in augustus een kat in huis heeft gehaald. “Op mijn verjaardag wil ik mijn dank uitspreken voor de steun die ik dit jaar van velen heb ontvangen”, zo sluit ze af. “Ik zal blijven bidden voor het geluk van de mensen en mijn best doen om mijn plichten zo goed mogelijk te vervullen. Ik hoop dat het komende jaar een beter jaar zal zijn voor ons land en de mensen over de hele wereld.”