Keizerlijk paar Japan half juni in Nederland voor staatsbezoek

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan brengen deze zomer een staatsbezoek aan Nederland. Het bezoek vindt plaats in de tweede helft van juni, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Exacte data volgen later.

Het staatsbezoek onderstreept de sterke historische band tussen Japan en Nederland. De landen onderhouden al 426 jaar bilaterale betrekkingen.

Het laatste Japanse staatsbezoek aan Nederland was in mei 2000. De toenmalige keizer Akihito en keizerin Michiko kwamen op uitnodiging van koningin Beatrix naar Nederland. In 2013 was toenmalig kroonprins Naruhito samen met zijn echtgenote aanwezig bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Koning Willem-Alexander was vorig jaar mei nog in Japan voor een bezoek aan de World Expo 2025. Hij had toen ook een ontmoeting met de keizer. Het koningspaar bracht in oktober 2014 een staatsbezoek aan Japan.