Kenners: boek prins Harry gaat ondanks lek goed scoren

Het feit dat het boek Spare van prins Harry door een fout in Spanje al eerder in de winkel lag, gaat de verkoop niet schaden. Dat stellen experts tegenover de BBC. Het boek ligt dinsdag pas officieel wereldwijd in de winkels.

De publiciteit rond het boek wordt al maandenlang minutieus gepland, inclusief een aantal grote televisie-interviews. Volgens Philip Jones van boekenblad The Bookseller kunnen Harry en zijn uitgever Penguin profiteren van het lek. “Ze zullen ervan balen dat hun zorgvuldige campagne is doorkruist”, stelt hij. “Maar tegelijkertijd domineert het boek nu dagenlang overal ter wereld de media. Hierdoor zal de vraag naar dinsdag toe alleen maar toenemen.”

Niet alleen door de verkoop in Spanje lekte er al nieuws uit. De Britse krant The Guardian had al een exemplaar van het boek in bezit gekregen en bracht het nieuws over een fysieke confrontatie tussen Harry en zijn broer William. “Als al die lekken al een effect hebben, dan is het dat er vermoedelijk meer boeken worden verkocht”, beaamt ook CEO Edward James van marketingbureau Go Up.