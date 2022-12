Kerkdienst in Westminster Abbey ter ere van koningin Elizabeth

De speciale kerstdienst ter ere van koningin Elizabeth wordt zaterdagavond, kerstavond, uitgezonden. Together at Christmas, dat op 15 december al is opgenomen, wordt om 20.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op de Britse zender ITV.

De dienst was een initiatief van prinses Catherine en werd opgedragen aan de dit jaar overleden koningin Elizabeth. Bij de dienst werd stilgestaan bij haar overlijden en bij haar waarden en principes. Britse sterren als Craig David en Samantha Barks traden op tijdens de dienst en het koor van Westminster Abbey zong verscheidene kerstliederen.

Onder anderen koning Charles, koningin-gemalin Camilla, prins William en prinses Catherine waren aanwezig in de kerk, waar in september ook de uitvaart van de Britse koningin was.

Het is de tweede keer dat Catherine de kerkdienst organiseert in Westminster Abbey. Vorig jaar organiseerde Catherine, toen nog hertogin van Cambridge, ook een kerstdienst om mensen en organisaties te bedanken die zich tijdens de coronapandemie hadden ingezet voor de gemeenschap. Tijdens de dienst wordt ook dit jaar aandacht besteed aan mensen in Groot-Brittannië die anderen helpen en samenbrengen.