Kerst Muziekgala 2022 met koningin Máxima te zien

Het Kerst Muziekgala is maandagavond, op tweede kerstdag, te zien op NPO 1. Koningin Máxima is de speciale gast van het muziekevenement en onder anderen OG3NE, Edsilia Rombley, Karsu en Kriss Kross Amsterdam treden op.

Het evenement, waarbij basisscholieren samen met de artiesten optreden en zo willen laten zien hoe mooi het is om samen muziek te maken, is om 21.10 uur te zien bij de AVROTROS.

De opnames van het Kerst Muziekgala waren op donderdag 15 december in de RAI in Amsterdam. Koningin Máxima was aanwezig in haar rol als erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas. De organisatie zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen van Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De 32-jarige zangeres Karsu wordt door de 11-jarige Andy begeleid op de piano. Samen spelen ze Why Couldn’t It Be Christmas Every Day? Rombley treedt samen met de 14-jarige trompettist Warre op en Kris Kross Amsterdam treedt samen met Julia (12) en Thomas (12) op. OG3NE zingt Where Are You Christmas. De 15-jarige Valerio is balletdanser en verzorgt de dans.