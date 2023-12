Kersttoespraak Charles best bekeken programma op Britse tv

De kersttoespraak van koning Charles was op eerste kerstdag het best bekeken programma op de Britse televisie. Gemiddeld trok de boodschap van de koning op BBC One dit jaar zo’n 5,9 miljoen kijkers, melden Britse media.

Op de tweede plaats volgt Strictly Come Dancing met 5,3 miljoen kijkers en de kerstspecial van Doctor Who maakt de top drie compleet met 4,7 miljoen kijkers. De toespraak van Charles werd echter een stuk minder goed bekeken dan vorig jaar. Op 25 december 2022, toen Charles net een paar maanden koning was na het overlijden van koningin Elizabeth, schakelden zo’n 8,1 miljoen Britten in voor de kersttoespraak van de koning.

In zijn toespraak sprak Charles onder meer over de “toenemende tragische conflicten over de hele wereld”. De koning riep kijkers op om elkaar te behandelen zoals ze zelf behandeld zouden willen worden. Volgens hem is dit in tijden als deze belangrijker dan ooit.

Over de kijkcijfers van de toespraak van koning Willem-Alexander in Nederland is vooralsnog niets gedeeld.