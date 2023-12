Kersttoespraak koning iets korter dan voorgaande jaren

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander was dit jaar iets korter dan voorgaande jaren. Waar de koning vorig jaar nog 837 woorden nodig had, waren dat er dit jaar ‘maar’ 802. Eerdere jaren waren het 826 woorden (2021) en 821 woorden (2020).

Het was niet de kortste toespraak van Willem-Alexander ooit, dat was die van 2019. Toen gebruikte hij 721 woorden. Zijn eerste kerstboodschap in 2013 was met 931 woorden gelijk de langste.

Koning Willem-Alexander sprak Nederland vanuit zijn woonpaleis Huis ten Bosch toe. Hij sprak onder meer over “de harde afrekencultuur” die “onze leefwereld onherbergzaam” maakt. “Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten de orde. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap”, zei hij. “Als we onze energie nu eens zouden besteden aan het samen vinden van oplossingen, dan komen we veel verder.”

Eerdere jaren kwamen onder meer de coronacrisis, de MH17-vliegramp, de oorlog in Syrië, de stijgende energiekosten, de Russische inval in Oekraïne, het klimaatprobleem en de rol van Nederland in het slavernijverleden voorbij.