Kersttoespraak koning iets langer dan vorig jaar

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander telt dit jaar 757 woorden, dat is 11 woorden meer dan vorig jaar. De lengte van de kersttoespraak van de koning daalde de afgelopen jaren.

Hoewel deze kersttoespraak dus weer iets langer is, is het nog steeds een relatief korte toespraak. Alleen vorig jaar en 2019 waren korter. Gemiddeld zijn de toespraken 819 woorden lang. De eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander in 2013 is tot nu toe de langste geweest, met 927 woorden.

De koning stelde donderdag in zijn toespraak de vraag wat voor wereld we willen achterlaten voor volgende generaties. Hij zou het mooi vinden als “iedere generatie als eerste doel zou hebben om de wereld in een iets betere toestand over te dragen aan de generatie erna”.