Kersttoespraak koning vanuit vestibule van Paleis Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander geeft zijn kersttoespraak dit jaar vanuit de vestibule van Paleis Huis ten Bosch. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. In 2019 en 2021 kwam de kersttoespraak ook vanuit de centrale entreehal van het Haagse woonpaleis.

De kersttoespraak van de koning wordt op eerste kerstdag om 13.00 uur uitgezonden door de NOS op NPO 1 en op NPO Radio 1. Op hetzelfde moment is de kersttoespraak op NPO 2 te zien met gebarentolk. De toespraak is zoals gebruikelijk enkele dagen eerder opgenomen.

De tekst van de kersttoespraak is later op de dag na te lezen op de website van het Koninklijk Huis. De opname is dan ook terug te zien op het YouTube-kanaal van het Koninklijk Huis.