Kersttoespraak Willem-Alexander trekt 1,5 miljoen kijkers

De kersttoespraak die koning Willem-Alexander op eerste kerstdag hield, trok in totaal ruim anderhalf miljoen kijkers. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De speech trok daarmee, samen met het NOS Journaal van 20.00 uur, op deze dag de meeste kijkers.

De meeste mensen, 740.000 kijkers, zagen de toespraak via NPO1. Naar de herhaling aan het einde van de middag keken nog eens 508.000 mensen. Daarna volgde NPO 2 (199.000 kijkers) waar de toespraak om 13.00 uur met een gebarentolk werd uitgezonden. Op RTL4 en SBS6 keken nog eens 76.000 en 67.000 mensen de toespraak.

Er schakelden minder mensen in voor de koning dan afgelopen jaar. In 2020 trok de toespraak in totaal 2,2 miljoen kijkers. Dit lijkt in de afgelopen jaren een uitschieter te zijn geweest. Ook in 2019 en 2018 trokken de woorden van Willem-Alexander op eerste kerstdag zo’n anderhalf miljoen kijkers.

De koning riep in zijn kersttoespraak mensen ondanks hun verschillen op te blijven samenwerken. De vorst noemde de coronapandemie en de klimaatverandering als problemen die “ons allemaal raken”. Willem-Alexander erkent dat er veel verschillen zijn tussen mensen, maar hoopt op meer verbinding.