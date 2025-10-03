Kersvers groothertogelijk paar verschijnt met zoontjes op balkon

Groothertog Guillaume van Luxemburg is vrijdag voor het eerst als groothertog van zijn land op het balkon van het groothertogelijk paleis verschenen. Samen met familieleden, onder wie zijn zoontjes prins Charles en prins François, zwaaide hij naar de honderden mensen die op het tafereel waren afgekomen.

Het Luxemburgse volk ontving Guillaume, die eerder vrijdag de troon overnam van zijn vader Henri, met luid applaus. Minutenlang werd er voor hem geklapt en ook werd zijn naam gescandeerd.

Guillaume verscheen eerst alleen met zijn vrouw groothertogin Stéphanie en later kwamen de 5-jarige Charles en 2-jarige François erbij aan de hand van opa en oma Henri en Maria Teresa. Charles, die nu de troonopvolger is geworden, was eerder ook bij de eedaflegging van Guillaume aanwezig.

Ook de rest van de groothertogelijke familie liet zich op het balkon zien. Zij maakten later plaats voor de koningsparen van Nederland en België. Ook prinses Amalia en prinses Elisabeth sloten aan.