Keuze Anton Corbijn voor staatsiefoto’s afgestemd met koningspaar

De keuze voor Anton Corbijn als fotograaf van de nieuwe staatsiefoto’s is “in afstemming” met het koningspaar gemaakt. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd weten.

Vrijdag werden de nieuwe staatsieportretten gedeeld. Corbijn maakte de foto’s in september op Paleis Noordeinde. De fotograaf schoot ook een analoge zwart-witfoto van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. “Voor de staatsiefoto’s is (wederom) gekozen voor Nederlands kunstenaars- en vakmanschap”, licht de RVD de keuze voor Corbijn toe.

De in september overleden fotograaf Erwin Olaf maakte de vorige staatsieportretten in 2018. Vier jaar eerder werden drie kunstenaars gekozen: Iris van Dongen, Rineke Dijkstra en Femmy Otten. In 2013, het jaar dat Willem-Alexander koning werd, maakte Koos Breukel de eerste staatsieportretten van het koningspaar.