Khan: koning Charles zei sorry voor late ridderslag

Koning Charles heeft sorry gezegd tegen de Londense burgemeester Sadiq Khan dat het “zo lang heeft geduurd” om hem tot ridder te slaan. De politicus kreeg zijn onderscheiding dinsdag op Windsor Castle.

“Ik heb het genoegen nauw samen te werken met de koning”, zei Khan volgens The Telegraph na afloop van de ceremonie. “We waren net aan het vergelijken wie de grootste workaholic van ons is. Hij was erg blij dat hij me persoonlijk deze onderscheiding kon geven en hij bood zelfs zijn excuses aan dat het zo lang had geduurd – wat voor mij helemaal geen probleem is.”

Op 1 januari werd al bekend dat Khan zou worden geridderd. De burgemeester stelt dat het een emotionele dag voor hem was, gezien zijn achtergrond als zoon van Pakistaanse immigranten.