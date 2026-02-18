‘Kille’ Høiby was volgens slachtoffer uit op haar lichaam

Marius Borg Høiby was “kil en gestrest” toen hij op de hotelkamer belandde van de vierde vrouw die hem beschuldigt van verkrachting. Volgens het vermeende slachtoffer was de zoon van kroonprinses Mette-Marit alleen nog maar op haar lichaam uit, terwijl ze daarvoor een heel gezellige avond hadden gehad, verklaarde ze woensdag volgens Noorse media in de rechtbank van Oslo.

De vrouw ontmoette Høiby op een feestje, waar hij in eerste instantie een goede indruk maakte. Dat veranderde toen ze eenmaal in haar hotelkamer waren. “Het beeld dat ik van hem had als zorgzaam en dat hij om me gaf, dat hij geïnteresseerd was in mij als persoon, veranderde. Het ging alleen nog maar om mijn lichaam… dat was waar hij in geïnteresseerd was.” De twee waren op dat moment onder invloed van drank en Høiby zou ook cocaïne hebben gebruikt.

Het slachtoffer en Høiby hadden, met wederzijdse toestemming, “vrij snel seks”. Later, toen de vrouw in slaap was gevallen, zou Høiby zich aan haar hebben vergrepen. Hij zou meermaals zijn vingers bij haar naar binnen hebben gebracht en ook veel beelden hebben gemaakt. In totaal heeft de politie 27 video’s en vier foto’s gevonden van die nacht.

Het incident vond plaats in november 2024, drie maanden nadat de politie een onderzoek naar Høiby was gestart. De vrouw verklaarde dat hij duidelijk bang was om gezien of gefotografeerd te worden. Voorafgaand aan de vermeende verkrachting zou hij meerdere keren hebben gevraagd of hij haar telefoon mocht doorzoeken om te controleren of ze geen beelden van hem had gemaakt.