Kim Kardashian verwijderde foto’s Harry en Meghan om herdenking

Kim Kardashian heeft opgehelderd waarom ze foto’s van haar met de Britse prins Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan van Instagram heeft verwijderd. Volgens de realityster had het te maken met Remembrance Day, de dag waarop in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks soldaten die zijn gesneuveld in de strijd worden herdacht.

Harry en Meghan waren in november, een dag voor de jaarlijkse herdenking, uitgenodigd voor de 70e verjaardag van Kims moeder Kris Jenner. De realityster plaatste na het feestje foto’s van het gezelschap op Instagram, maar verwijderde de beelden later weer. Volgens haar was het “helemaal oké” om de foto’s online te delen, maar bedacht ze zich nadien zelf.

“Nadat het geplaatst was, realiseerde ik me dat het Remembrance Day was en dat ze niet op een feestje gezien wilden worden. Ook al stond het al online en was het er weer afgehaald”, vertelt Kim in de podcast Khloe in Wonder Land van haar zus Khloe Kardashian. Volgens Kim realiseerden Harry en Meghan toen ook dat het niet zo handig was. “Dus we haalden ze eraf uit respect voor Remembrance Day.”